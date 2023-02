Evangelische Kirche Hockenheim diskutiert Sparplan

Zu einer öffentlichen Gemeindeversammlung lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 26. Februar, ein. Die Gemeindeversammlung schließt sich an den Gottesdienst an, der um 10 Uhr beginnt.

In der Versammlung wird die Gemeinde über die Auswirkungen des Strukturprozess auf die Region Horan und insbesondere auf die Kirchengemeinde Hockenheim informiert. Zu Beginn des Jahres wurden alle Kirchengemeinden über die Folgen der 30-prozentigen Kürzungen informiert, die bis zum Jahr 2032 umgesetzt werden müssen. Dieser Vorschlag soll nun in den Gemeinden beraten werden.

Für Hockenheim bedeutet das, dass über den Unterhalt und die Betriebskosten für das Lutherhaus nachgedacht werden muss. Für das gelb bewertete Lutherhaus wird die Kirchengemeinde keine Gelder mehr von der Landeskirche erhalten. Mittelfristig wird die Kirchengemeinde noch eine Pfarrstelle haben und die Diakonenstelle soll in Hockenheim verortet bleiben, aber der ganzen Region Horan dienen.

In der Gemeindeversammlung wird dazu ausführlich informiert und die Hintergründe dargelegt. Dem Kirchengemeinderat, als Leitungsgremium der Kirchengemeinde, ist es wichtig, die Gemeindeglieder auf diesen Veränderungsprozess einzustimmen, Raum für Reaktionen zu geben und dann auf einen guten Weg in die Zukunft mitzunehmen. zg