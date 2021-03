Hockenheim. Ab Palmsonntag, 28. März feiert die Evangelische Kirchengemeinde Hockenheim keine Präsenzgottesdienste in der Stadtkirche. Der Kirchengemeinderat hatte bereits im Februar beschlossen, das Präsenzgottesdienstangebot an die Inzidenzzahl des Rhein-Neckar-Kreises zu koppeln. Anfang dieser Woche hat die Inzidenzzahl den Wert 100 überschritten und ein weiteres Ansteigen ist zu befürchten. Somit dürfen keine Präsenzgottesdienste mehr gefeiert werden, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Da mit einem Sinken zu Ostern kaum zu rechnen ist, werden nun bereits zum zweiten Mal die Präsenzgottesdienste zu Karfreitag und Ostern wegen der Corona-Pandemie nicht in der Stadtkirche gefeiert werden können. Die Pfarrer Michael Dahlinger und Johannes Heck sowie Diakon Reinhold Weber werden ein gottesdienstliches Angebot zusammenstellen, das von Gründonnerstag über Karfreitag bis Ostermontag über ZOOM und auf dem Youtubekanal der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt wird. Nähere Infos dazu werden in der kommenden Woche in der Tagespresse und auf der Interentpträsenz der Kirchengemeidne veröffentlicht.