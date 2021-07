Experte zeigt in Hockenheim Sommerschnitt

Hockenheim. Durch die vielen Regenfälle der vergangenen Wochen sind an den Obstbäumen die Wasserschosse besonders stark gewachsen. Deshalb ist ein Sommerschnitt fast wichtiger als der Winterschnitt, um die Wuchsform der Obstbäume zu regulieren.

Peter Burger vom Landesverband der Obst- und Gartenbauvereine (OGV) bringt allen Interessierten am Freitag, 6. August, um 17 Uhr im Vereinsgarten des OGV Hockenheim am Stiegwiesenpark die Schnittmaßnahmen in Praxis und Theorie näher. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gelten die allgemeinen Corona Regeln.