Experte zu Mord in Hockenheim: Kindstötungen mehrheitlich von Müttern begangen

Hockenheim. Bei Kindstötungen sind nach Auskunft eines Experten mehrheitlich Mütter die Täter. "Dieser Bereich der Gewaltkriminalität ist der einzige, in dem Frauen die Mehrzahl der Täter stellen", sagte Harald Dressing, Leiter der Forensischen Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Etwa drei Viertel der Fälle seien Müttern zuzuordnen, und ungefähr zehn Prozent Vätern, der Rest sonstigen Personen. Nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Wohnung in Hockenheim steht die 43-jährige Mutter unter Mordverdacht.

Dressing betonte: "Solche Fälle sind sehr selten". Nach ganz grober Schätzung auf der Basis von Hochrechnungen europäischer und US-amerikanischer Studien gibt es je nach Land ein bis 2 Fälle von Kindstötungen auf 100 000 Kinder im Jahr.

Drei tote Kinder am Osterwochende: Eltern oft überlastet

Drei tote Kinder haben am Osterwochenende bundesweit für Entsetzen gesorgt: In Hockenheim wurden ein sieben und ein neun Jahre alter Junge getötet, in Ulm kam ein siebenjähriges Mädchen gewaltsam ums Leben – in einem Fall soll wie erwähnt die eigene Mutter, im anderen Fall der Lebensgefährte für die Tat verantwortlich sein. Wird Deutschland immer gewalttätiger? „Nein“, sagt der renommierte Kriminologe Professor Dr. Christian Pfeiffer vom Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen gegenüber dem rheinland-pfälzischen Radiosender RPR 1.: „Wir hatten im Jahr 2000 noch 960 vollendete Tötungsdelikte in Deutschland, jetzt sind wir bei 513 angekommen, also fast die Hälfte weniger. Von daher steht Deutschland im internationalen Vergleich, was vorsätzliche Tötungen angeht, glänzend da.“

Zu den Hintergründen der beiden Taten wird aktuell noch ermittelt, dennoch gebe es Anhaltspunkte, so Professor Pfeiffer weiter: „Fast immer sind es Überlastungssituationen von Vater oder Mutter, die als Täter auftreten. Sie sind überfordert, und manchmal ist es auch Wut: Man will den anderen, weil er sich getrennt hat und plötzlich mit einem neuen Partner lebt, massiv treffen, und dann ist die Tötung eines Kindes, die schlimmste Rache, die man nehmen kann.“