Fachkräftemangel bekämpfen

Der Fachkräftemangel wird in vielen Branchen sichtbar. Gefühlt wird überall für Arbeitskräfte geworben. In den Kitas ist die Situation seit Langem bekannt, da der Bedarf durch Einführung des Rechtsanspruchs kräftig gestiegen ist. In Deutschland sind 2020 über 1,01 Millionen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt gewesen, 2006 waren es nur rund 568486. Eine Steigerung von 78 Prozent in dieser kurzen Zeit. Das System habe also schon viel geleistet und enorm viele Fachkräfte gewinnen und einarbeiten können. Dennoch fragen sich viele Träger, ob der Betrieb noch aufrechtzuerhalten ist. So auch der Postillion mit seinen 57 Kitas im Rhein-Neckar-Kreis und noch sieben Waldkindergärten im Landkreis Karlsruhe, wie der Geschäftsführende Vorsitzende Stefan Lenz mitteilt. Mit Schulbetreuung sind es 850 Beschäftige in der Kinder- und Jugendhilfe.

Der stetig steigende Bedarf an Fachkräften und noch zusätzlich die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen mit den hohen Krankheitsquoten hätten im Winter und Frühjahr 2021/2022 auch das Vertretungsteam an die Grenzen gebracht, führt der Vorsitzende weiter aus. Über dieses 2008 eingerichtete Fachteam ist der Vorsitzende Stefan Lenz sehr froh. Es unterstütze die Einrichtungen bei Ausfällen wegen Krankheit oder Urlaubsabwesenheit. Positive Impulse seien von diesen inzwischen 86 mobilen Fachkräften ausgegangen, so Lenz.

„Auch wenn rechnerisch alle Stellen besetzt sind, so gibt es dennoch immer wieder auch Problemlagen. Wenn in einer kommunalen Einrichtung, die der Postillion per Vertrag unterstützt, von neun Fachkräften drei geplant in Ruhestand gehen, zwei schwanger werden und noch zwei länger erkranken, dann ist das eine Herausforderung, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Es gelingt, aber natürlich mit Einbußen, da die gewünschte Kontinuität nicht sichergestellt werden kann“, stellt Lenz fest. An diesem Beispiel werde deutlich, wie wichtig gerade ein gutes Backoffice sei. So habe der Postillion neben Vertretungskräften auch Bereichsleitungen, die vor Ort die Einrichtung auch durch aktive Mitarbeit unterstützen.

Auf Ausbildung vorbereiten

Der Verein unternehme viel: Von Instagram über eine eigene Bewerbungshomepage bis hin zur Pflege des Bewerberpools. Zudem sei eine regionale Fachzeitung geplant. Problematisch sei allerdings, dass alle Träger sich gegenseitig das Personal abwerben: „Die Anzahl der verfügbaren Fachkräfte wird auf Dauer nicht ausreichen. Daher müssen Zusatzkräfte eingesetzt werden, die dann auch für eine Ausbildung zur Fachkraft vorzubereiten sind. Inzwischen kümmern sich zwei Kolleginnen um ausgebildete Kräfte aus Spanien,wo eine hohe Arbeitslosigkeit am Bachelor frühkindliche Bildung herrscht. Aber die Anerkennung ist trotz des internationalen Studienabschlusses nicht ganz einfach, der Fachkräftemangel hat die bürokratischen Prozesse nicht beschleunigt“, so der Vorsitzende. Mit 50 FSJlern und einer stillen Reserve von zusätzlichen 25 Hauswirtschaftskräften und 20 neuen PIA-Auszubildenden an der eigenen Fachschule hofft der Verein gut aufgestellt zu sein und den Winter zu überstehen.

Und natürlich müsse auf die Finanzen geachtet werden, die hohen Kosten für die Kitas würde die Kommunen belasten. „Seit 2007 bis 2021 sind die Kosten um 293 Prozent gestiegen, hinzu kommt der neue Tarifabschluss zum 1. Juli 2022. Der Lohn in den Kitas hat sich stetig verbessert. Eine Erzieherin verdient im Einstieg pro Jahr 3490 Euro und 4390 Euro in der Endstufe.“

Gute Bildung, Betreuung und Erziehung für die Kinder sei kein Selbstläufer, schließlich gehe es nicht nur darum, die Öffnungszeiten irgendwie aufrechtzuerhalten, zieht Lenz ein Fazit zum Fachkräftemangel. zg