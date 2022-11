Fachkräftemangel bekämpfen

Ein Tagesordnungspunkt der Schulausschusssitzung im Kreis war die Einrichtung und Aufhebung von Bildungsgängen. Die Einführung einer Fachklasse „Sport- und Fitnesskauffrau/-mann“ fand dabei die allgemeine Zustimmung. „Es bleibt eine dauerhafte Aufgabe, den Fachkräftemangel im Blick zu behalten und gemeinsam mit allen Beteiligten für qualifizierte Berufsausbildungsmöglichkeiten an unseren beruflichen Schulen zu sorgen“, betonte Kreisrat Adolf Härdle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu passe auch, dass die Fachklasse „Industriekaufmann/-frau“ an der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen unter bestimmten Bedingungen vorerst weitergeführt werden könne. Ausdrücklich begrüßte der Hockenheimer Kreisrat, dass die VABO-Klasse an der Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim prophylaktisch in Erwartung künftiger Flüchtlingsströme bestehen bleibt. Im „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf“ werden junge Menschen geschult, die mangels ausreichender Deutschkenntnisse nicht sofort in eine Ausbildung gehen können. Härdle erklärte dazu: „Damit setzen wir ein Zeichen.“

Durch die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung hätten sich die Rahmenbedingungen und Anforderungen bei der Ausbildung grundlegend geändert. Eine qualifizierte Pflegeausbildung sei nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

Mehr zum Thema Fortbildung Qualität im Schulwesen erhöhen Mehr erfahren

Dazu gehören, so Härdle, neben einem ausgewogenen Curriculum, das gleichermaßen theoretische als auch praktische Anforderungen erfüllt, gut ausgebildete Lehrkräfte, eine professionelle und vorausschauende Organisation der Praktikumseinsätze. Den sechs grünen Schulausschussmitgliedern fiel es leicht, für die Schaffung, sowohl räumlich als auch finanziell, von Skills Labs an der Helen-Keller-Schule in Weinheim, der Albert-Schweitzer-Schule in Sinsheim und der Louise-Otto Peters-Schule zu stimmen.

Schaffung von Skills Labs

Skills Labs sind Räume in der beruflichen Bildung bei Gesundheitsberufen, die typische Tätigkeitsbereiche des jeweiligen Feldes abbilden und die Möglichkeit bieten, demonstrierte Handlungen beobachtbar zu machen. „Ein Scheitern der generalistischen Pflegeausbildung können wir uns nicht leisten“, stellte Härdle in seiner Stellungnahme deutlich heraus. Nach einem Besuch des Berufsschulzentrums in Wiesloch und einem Gespräch mit der Schulleitung der Johann-Philipp-Bronner-Schule hatten die Grünen 2021 in einem Antrag unter anderem die Weiterentwicklung des Raumprogramms vorgeschlagen.

Verzeichnete doch das Berufsschulzentrum Wiesloch entgegen dem aktuellen Trend steigende Schülerzahlen. Praktisch alle im Schulausschuss vertretenen Fraktionen hatten infolge die Problematik aufgegriffen, wie Härdle bemerkte. Der Ausschuss nahm den aktualisierten Schulraumbedarf am Zentrum beruflicher Schulen in Wiesloch zur Kenntnis und stimmte für die Aufnahme der Planung, die mit den Schulleitungen abzustimmen ist. zg/ah