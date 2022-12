Fahrradausbildung geschafft: Hockenheimer Grundschüler gewappnet für die Straße

Hockenheim. Die Jugendverkehrsschule (JVS) des Polizeipräsidiums Mannheim betreut neben zahlreichen anderen Städten und Gemeinden im gesamten Rhein-Neckar-Kreis auch die Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim mit der Stadt Hockenheim und den Gemeinden Reilingen, Neulußheim und Altlußheim. Die beiden Hauptakteurinnen der JVS Hockenheim/ Schwetzingen, Monika Schlierenkamp und Eva-Maria Keßler unterrichteten so beispielsweise im aktuellen Schuljahr insgesamt 54 Klassen an 24 Grundschulen zum Thema Verkehrssicherheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein wesentliches Element in dieser Verkehrssicherheitsarbeit bildet die Radfahrausbildung in der vierten Grundschulklasse, die im Sachkundeunterricht durchgeführt wird. Die Schüler im Alter zwischen neun und zehn Jahren lernen dort zunächst einmal die wichtigen Verhaltensregeln, die für eine sichere Teilnahme mit dem Fahrrad im realen Straßenverkehr unabdingbar sind. Im Anschluss daran kommen die beiden Polizeibeamtinnen der Jugendverkehrsschule in die Schule und üben die erlernten Regeln zunächst im sicheren Schulhofbereich, später aber auch im richtigen Straßenverkehr.

Hockenheimer Grundschüler schaffen Fahrradausbildung: Insgesamt acht Schulstunden trainiert

Insgesamt acht Schulstunden trainieren die Kinder gemeinsam mit der Polizei auf dem Fahrrad die Verkehrsregeln. Zum Schluss müssen die Kinder in der Fahrradprüfung zeigen, ob sie das Gelernte verstanden haben. Hierbei geht es nicht nur um eine sichere Handhabung des Fahrrades, sondern auch um eine vorausschauende Fahrweise, das Erkennen der richtigen Verkehrsregeln, aber auch um situatives Handeln. So lernen die Kinder die Anfahrregel vom Straßenrand, das Einhalten von Sicherheitsabständen, verschiedene Vorfahrtsregeln und das Linksabbiegen nach der Acht-Punkte-Regel (Umschauen nach hinten, linkes Handzeichen geben, zur Mitte einordnen, Vorfahrtsregel beachten, den Gegenverkehr vorbeilassen, noch mal umschauen, im großen Bogen links abbiegen und auf Fußgänger zu achten).

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jahnhalle Zirkus Piccobello in Hockenheim: Hoch hinaus bis nach Paris und Afrika Mehr erfahren Schule am Kraichbach Baumann lobt beim Landtags-Besuch die Berufspläne der Hockenheimer Schüler Mehr erfahren Zeugen gesucht Aggressiver Mann bedroht Frau mit Kind in Hockenheimer Einkaufsmarkt Mehr erfahren

Außerdem werden die Fahrräder der Kinder auf deren Verkehrssicherheit (insbesondere Licht, Reflektoren und funktionierende Bremsen) überprüft und die Unverzichtbarkeit für das Tragen eines Fahrradhelmes sehr eindrücklich thematisiert. Zur Grundausstattung einer solchen umfassenden Fahrradausbildung gehören neben den Helmen und geeigneten Fahrrädern natürlich auch die Verkehrszeichen, deren Kenntnis eine sichere Teilnahme am realen Straßenverkehr so wichtig macht.

Hockenheimer Grundschüler schaffen Fahrradausbildung: Flexible Schilder

Die Verkehrszeichen können auf mobilen Metallständern befestigt und somit den individuellen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ergänzt wird das Ganze noch durch gelbe Warnwesten, die die Kinder bei den Übungsfahrten im Straßenverkehr tragen. In diesem Zusammenhang hat sich die Verkehrswacht Hockenheim wieder einmal als zuverlässiger und hilfreicher Partner in Sachen Verkehrssicherheit in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim erwiesen.

Die Verkehrswacht unterstützt diese wichtige Arbeit von Schlierenkamp und Keßler immer wieder dort mit Finanzhilfen, wo dies sinnvoll und unbürokratisch zügig über die Bühne gehen muss. So hat die Verkehrswacht Hockenheim die Beschaffung einer Vielzahl von neuen, sehr leichten und deshalb auch viel flexibler einsetzbaren mobilen Verkehrszeichen und dazugehörigen Montageständern in Höhe von rund 700 Euro übernommen und damit einen sinnvollen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheitsarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft geleistet.

Die Vertreter der Verkehrswacht Hockenheim, Peter Herchenhan und Manfred Krampfert konnten sich in der Schillerschule in Reilingen von dieser wichtigen und wertvollen Arbeit der JVS-Mitarbeiterinnen Monika Schlierenkamp und Eva-Maria Keßler zusammen mit der Klasse 4a einen direkten Eindruck verschaffen und sahen sich mit dieser Investitionsleistung nachhaltig bestätigt.