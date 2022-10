Fahrräder sind gerüstet für den Winter

Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) lud am vergangenen Samstag gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Heidelberg (ADFC) die Bürger vor sein Wahlkreisbüro zum Fahrrad-Wintercheck ein. Die Aktion „Winterfittes Fahrrad“ wurde von Michael Fröhlich, Geschäftsführung des ADFC Rhein-Neckar, und Gert Guns, ehrenamtlicher Helfer des ADFC aus Oftersheim, durchgeführt.

Die beiden Fahrradexperten bauten kurz vor 10 Uhr ihre Pop-up-Werkstatt gegenüber dem Wahlkreisbüro des hiesigen Landtagsabgeordneten in der Schwetzinger Straße auf und standen anschließend den zahlreichen Fahrradbegeisterten, die ihr Gefährt schnell, kostenlos und ohne großen Aufwand für den Winter durchchecken lassen wollten, mit Rat und Tat zur Seite.

Rudolf Weber war einer der Ersten, der sich auf den Weg zu Borns Wahlkreisbüro gemacht hatte: „Eine super Aktion“, lobte er und eine Nachbarin stimmte zu: „Wir haben ja kaum noch Fahrradläden hier in der Umgebung und man muss mitunter lange warten, da ist es toll, dass ich heute einfach vorbeikommen kann und unterstützt werde.“ Diese Rückmeldung hörten nicht nur Fröhlich und Guns gerne, die den ganzen Vormittag über fleißig Ketten reinigten und fetteten, Bremsen checkten, Reifen aufpumpten und jede Menge Tipps rund ums Radfahren im Winter gaben.

Auch der Schwetzinger Landtagsabgeordnete, der an diesem Morgen ebenfalls nach Hockenheim geradelt war und sein Fahrrad den ADFC-Fachleute anvertraute, freute sich über die positive Resonanz: „Wie schön, dass so viele Menschen aus Hockenheim und der Umgebung ihr Fahrrad auch in der kalten Jahreszeit nutzen möchten und wir dazu beitragen können, dass das Radeln auch unter widrigen Witterungsbedingungen für sie sicher bleibt und Spaß macht. Mein Rad hat eben den strengen Test bestanden: Winter und Rad passen zusammen – nur an der Kette musste etwas geölt werden. Aber da habe ich einen tollen Tipp bekommen, wie ich das künftig schneller und präziser machen kann.“

Vor allem ältere Fahrradfahrer nutzten die Aktion. „Ich kann die Luftpumpe gar nicht mehr alleine bedienen, das ist zu schwer“, zeigte sich eine Seniorin über den unkomplizierten Service erfreut. Von einer Besucherin bekam der SPD-Politiker ein besonderes Kompliment bezüglich seiner großen Bürgernähe: „Ich kann mich nicht erinnern, wann ein Politiker mal so konkret geholfen hat, Alltagsprobleme zu lösen.“

Gespräche bei Brezeln und Kaffee

Während Fröhlich und sein Kollege sich um die Räder kümmerten und ihre Besitzer fachkundig berieten, hatten die Wartenden bei Butterbrezeln, frischem Kaffee und herrlichem Sonnenschein die Gelegenheit, sich mit Daniel Born auszutauschen. Von sicheren Radwegen über die Energiekrise bis hin zur aktuellen Tagespolitik kamen die verschiedensten Themengebiete zur Sprache.

„Zu unserer Demokratie gehört der direkte Austausch, das gute Gespräch. Und dafür findet man bei so einem Wintercheck die Zeit. Wenn wir aufeinander zugehen, bekommen wir auch diese schwierige Zeit stark und solidarisch gestemmt“, so Born.

Auch der ADFC hatte ein Anliegen mitgebracht, um politisch Einfluss nehmen zu können und sich für bessere Bedingungen für den Radverkehr einzusetzen. Die beiden Fahrradexperten hatten zwei Laptops aufgebaut, damit Born und seine Gäste am aktuellen ADFC-Fahrradklima-Test teilnehmen konnten.

Die Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit vor Ort, die in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet, läuft noch bis 30. November. „Die Aktion passt rundum gut zu unserem Motto der Hockenheimer SPD: bürgernah und sozial gestalten“, fasst Jakob Breunig, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, zusammen.

Abschließend resümierten Daniel Born: „Wir wollen die Mobilitätswende für das ganze Jahr. Radfahren tut der Umwelt gut und ist gesund. Klasse, dass so viele Menschen hier waren und jetzt wissen, dass ihr Rad und der Winter gut zusammenpassen.“ zg