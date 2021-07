Fahrzeug stürzt zwei Meter Böschung hinab – Überführungsstraße einseitig gesperrt

Hockenheim. Ein Mann ist am Donnerstag in Hockenheim von der Fahrbahn abgekommen und zwei Meter die Böschung hinabgestürzt. Das teilte die Polizei mit. Laut den Beamten war der Fahrer eines VW Passat gegen 16.50 Uhr auf der Überführungsstraße in Hockenheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam. Das Auto kam etwa fünf bis sechs Meter weiter und zwei Meter tiefer zum Stillstand.

Laut Polizeibericht erlitt der Fahrzeugführer nur leichte Verletzungen. Weitere Fahrzeuge waren in den Verkehrsunfall nicht verwickelt.

Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen, weshalb die Fahrbahn einseitig für rund eine Stunde bis etwa 18.30 Uhr gesperrt sein wird.