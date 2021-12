Fahrzeug überschlägt sich auf der B39

Hockenheim. Ein 35-jähriger Autofahrer hat am frühen Abend des ersten Weihnachtsfeiertages die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich daraufhin überschlagen. Gegen 18 Uhr befuhr der 35-Jährige laut Angaben der Polizei mit seinem Honda Civic die B39 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Hockenheim-Süd und Hockenheim-Mitte überholte er mit seinem

Honda zunächst einen Pkw, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel verlor der 35-Jährige aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit seinem Pkw in den Grünstreifen.

Der 35-Jährige und sein 21-Jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Beide Insassen wurden durch den verständigten Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Honda Civic musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Während den Reinigungs- und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen der B39 gesperrt. Die verständigte

Feuerwehr musste nicht zum Einsatz kommen.