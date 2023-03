Fairtrade-Treffen in Hockenheim

Hockenheim. Auch im März werden sich verschiedene Gruppen der Lokalen Agenda treffen. Das Team Fairtrade-Stadt Hockenheim kommt am Dienstag, 7. März, um 20 Uhr, im Gasthaus „Güldener Engel“ zusammen. Dabei werden verschiedene Aktionen geplant, um den fairen Handel in Hockenheim bekannter zu machen.

Auch der „Tag der Natur“ der Lokalen Agenda steht bereits in den Startlöchern. Die Gruppe trifft sich am Montag, 13. März, um 19 Uhr im Agenda-Büro, um die nächste Veranstaltung zu planen. Jeder, der sich für Naturschutz interessiert, ist hier an der richtigen Stelle.

Außerdem treffen sich die Gruppensprecher der Lokalen Agenda am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr zum Informationsaustausch im Agenda-Büro. Dabei können alle Interessierten vorbeischauen und Informationen zur den Aktivitäten der Lokalen Agenda erhalten. Die Gruppensprechen stehen für Fragen zur Verfügung. zg