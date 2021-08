Fairtrade: Voraussetzungen komplett übererfüllt

29 Einzelhändler, fünf Schulen, drei Kindergärten, zwei Kirchengemeinden, acht Vereine und vier Gastronomiebetriebe – das ist aktuell die Liste der Unterstützer der „Fairtrade-Stadt“ Hockenheim. Damit werden die Vorgaben, die Voraussetzung für die Zertifizierung sind, um ein Vielfaches übertroffen. Nach zwei Jahren steht also fest: Die Stadt ist im Kreis der Kommunen, die den Handel zu gerechten Bedingungen nachweislich unterstützen, längst angekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das reicht bis in die städtischen Gremien und das Rathaus hinein: In allen Rats- und Ausschusssitzungen sowie im Bereich des Oberbürgermeister- und des Bürgermeisterbüros wird ein Getränk wie Kaffee oder Limonade und ein weiteres Produkt (Kekse, Schokolade) aus fairem Handel verwendet. Der Gemeinderat hat dem Antrag der Steuerungsgruppe „Fairtrade-Town“ Hockenheim zugestimmt und beschlossen, den Titel anzustreben und dafür die Kriterien zu erfüllen.

Seit Mai 2020 kündigen Schilder am Ortseingang die Devise „Hockenheim fairändern“ an. Bis es so weit war, hat die Steuerungsgruppe viel Arbeit investiert – und tut das nach wie vor, unter anderem durch monatliche Treffen (in Corona-Zeiten digital), Verteilen von Akquise-Paketen bei Vereinen und Betrieben („Klinkenputzen“), regelmäßige Pressearbeit, Erstellen und Verteilen von Werbeartikeln, Informationsarbeit in den Sozialen Netzwerken und Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dazu zählten bisher der „Tag der Umwelt“ an der Zehntscheune sowie ein Filmabend im Pumpwerk. mm

Info: Kontakt für weitere Interessierte: Elke Schollenberger, Stadtverwaltung, E-Mail fairtrade@hockenheim.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2