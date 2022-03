Familie Hamleh gibt Einblicke in ihren Alltag

Hockenheim. Die dritte Folge der SWR-Dokureihe „Abenteuer Großfamilie“ dreht sich um Familie Hamleh aus Hockenheim. Annika und Michael haben in jungen Jahren geheiratet und heute fünf Kinder im Alter von ein bis elf Jahren. Alle sind Wunschkinder. Doch Unterstützung durch die eigene Verwandtschaft erhält die Großfamilie eher wenig. Dafür helfen Leih-Großeltern aus. Ob die Familienplanung endgültig abgeschlossen ist? Da sind Mutter Annika und Vater Michael unterschiedlicher Auffassung, wie in „Abenteuer Großfamilie – Papa will mehr, Mama hat genug“ am Freitag, 18. März, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen ist.

Unsere Zeitung hat die Familie als Gewinner beim „10 000 Euro-Versprechen“ von Radio Regenbogen mit einer bemerkenswerten Aktion vorgestellt. Annika Hamleh versprach spontan, einen Teil ihres Gewinns an Obdachlose weiterzugeben. Die Familie verteilte vor einem Jahr in Mannheim Lebensmittel, aber auch Hygieneartikel wie Desinfektionsgel, Sonnencreme, Handcreme, Deo und vieles mehr – zum Teil gespendet von Bürgern, die ihr Vorhaben unterstützten.

Wer hält den „Laden“ am Laufen?

Viele Kinder, viele Geschwister, viel Reibungspotenzial – aber auch viel Zusammenhalt: Für die SWR-Dokureihe „Abenteuer Großfamilie“ haben Kamerateams acht Großfamilien aus dem Südwesten im Alltag begleitet. Diese haben ihr Familienalbum geöffnet und zeigen in acht Folgen ihr turbulentes Leben zwischen Zusammenhalt und Konflikten.

Wer und was hält „den Laden“ am Laufen? Was, wenn die Kinder nicht in die Fußstapfen der Eltern treten wollen? Das Modell Großfamilie – aus der Zeit gefallen oder ewiger Sehnsuchtsort, gerade in unsicheren Zeiten? Solchen Fragen geht die Dokureihe „Abenteuer Großfamilie“ nach. Alle Folgen sind online verfügbar in der ARD-Mediathek. zg