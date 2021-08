Fasnachter freuen sich über viele Essensabholer

Nachdem das beliebte Sommerfest der Ersten Großen Hockenheimer Carnevalsgesellschaft (HCG) im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen war, wollten die HCG-Verantwortlichen dieses Jahr nicht nochmal einen Totalausfall erleben und ergriffen aufgrund der Lockerungen die Chance, das Fest in etwas anderer Form durchzuführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fasnachter boten drei Gerichte – Wurstsalat, Schafskäse und Rindfleisch mit Meerrettich – zur Auswahl, die nach Vorbestellung in einem festen Zeitfenster abgeholt werden mussten und nicht vor Ort verzehrt werden durften. Auch ein von der Behörde vorgegebenes Hygienekonzept musste sowohl von den zahlreichen Helfern als auch von den Besuchern eingehalten werden. An verdiente HCGler, die aufgrund ihrer Gesundheit nicht persönlich erscheinen konnten, hatte der Verein gedacht und eine Belieferung nach Hause organisiert.

Und selbst spontan Entschlossene gingen nicht leer aus, denn die HCG ist nicht nur für ihre Küche, sondern auch für ihre Organisation bekannt. So waren die Fasnachter letztendlich mit dem etwas anderen Sommerfest zufrieden und haben die Hoffnung, dass sie 2022 wieder mit ihren Gäste so feiern können, wie diese es von der HCG gewohnt sind. Für die Unterstützung durch die „hungrige“ Bevölkerung ist die HCG in diesem schwierigen Jahr dankbar. uhkl