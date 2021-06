Fast 130 Verfahren mit rund 200 Klägern

Die Bahn ist in Hockenheim nach wie vor so etwas wie ein „Zug der Zeit“. Dabei geht es vor Gericht um die Maßnahmen zur Minderung des Bahnlärms und vor wenigen Tagen konnten wir berichten, dass Bahn und Bund mit elf Millionen Euro 75 Stationen im Südwesten eine „Frischekur“ verpassen werden – Hockenheim gehört dazu.

Und auf 30 Jahre seit Inbetriebnahme der Schnellbahntrasse Mannheim-Stuttgart, die ja auch durch Hockenheim fährt, wurde in diesen Tagen des Öfteren hingewiesen. Drei Jahrzehnte also und schon längst eine Selbstverständlichkeit. Wer erinnert sich noch daran, dass der erste ICE aus Stuttgart nicht, wie erwartet, in Mannheim ankam, weil ein angebrochener Stromabnehmerbügel dies verhinderte? Schwamm drüber, auch darüber, dass der Zug, der von Mannheim aus fahren sollte, nicht starten konnte, weil sich die automatischen Türen nicht schließen ließen.

Wir sehen also gleich, dass wir den Bau der Schnellbahntrasse nicht mit der Schöpfungsgeschichte aus dem Buch „Genesis“ vergleichen können, wo es heißt: „Er sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.“ Und wenn wir heute inmitten vielen Lobes für die wichtige Zugverbindung zurückschauen, fällt uns ein, dass es, auch in unserem Raum, so manchen Ärger, so manche harte Ablehnung gab. Denn, auch neue Bahnlinien zerschneiden Felder und Wiesen und Gärten und Wälder. Etwa 6000 Einwendungen hat es insgesamt gegeben, fast 130 Gerichtsverfahren mit rund 200 Klägern. 15 Flurbereinigungsverfahren waren notwendig und über 13 000 Grundstücksbesitzer wurden kontaktiert.

Fast 40 Minuten Fahrzeit gespart

Kritiker betrachteten anfangs die neue Bahnstrecke als nicht notwendig, während die Bahn deutlich machte, dass die Bestandsstrecke bereits seit 1970 vollkommen überlastet gewesen sei. Man rechnete und zahlte noch in D-Mark und aus der zunächst veranschlagten Kosten von einer Milliarde wurden dann 4,3 Milliarden D-Mark. Zwischen Mannheim und Stuttgart sparte man jetzt 40 Minuten Fahrzeit. Böse Zungen sprachen davon, dass eine Minute 100 Millionen D-Mark kostet.

90 Brücken und 15 Tunnel sind seit Jahrzehnten in Betrieb, die notwendig gewordene Generalsanierung ist bereits abgeschlossen, sodass es längst wieder „Bahn frei“ heißt und die Strecke aus unserer Region ebenso wenig wegzudenken ist wie aus dem gesamten bundesdeutschen Streckennetz.

Wer denkt noch an nervige Diskussionen und Bürgerinitiativen, an Bauverzögerungen und Baustopps infolge von Widerstand von Bürgern und Kommunen, an hitzige Erörterungstermine. Worüber man sich damals echauffierte, kann man nur noch müde lächeln.

Es war nicht so, wie im erwähnten Buch Genesis: „Es werde Licht. Und es wurde Licht.“ Aber auch das wäre heute anders. Man würde über die Art, Stärke und Wirkung des Lichts diskutieren, über die „Lichtverschmutzung“ und das Verbot der nächtlichen Anstrahlung historischer Gebäude. Kämen also eventuell Klagen der Menschen gegen die Schöpfungsgeschichte? Mark Twain hatte darüber wohl auch schon nachgedacht, als er schrieb: „Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente ...“

