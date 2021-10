Feier der Jubelkonfirmation

Hockenheim. Am Wochenende sind die Jubelkonfirmanden, die vor 50, 60 und noch mehr Jahren konfirmiert wurden zu feierlichen Erinnerungsgottesdiensten in die evangelische Stadtkirche eingeladen.

Der Gottesdienst zur Erinnerung an die goldene Konfirmation wird am Samstag, 23. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche gefeiert. Die weiteren Gottesdienste werden am Sonntag zelebriert: die Diamantene Konfirmation um 9 Uhr und die Eiserne Konfirmation anschließend um 11 Uhr. Die weiteren Konfirmationsjubiläen sind dann am frühen Nachmittag um 14 Uhr. Alle angemeldeten Jubelkonfirmanden werden gebeten, sich spätestens 15 Minuten vor Beginn in der Kirche einzufinden.

Da die Gottesdienste unter einem hygienischen Schutzkonzept stattfinden müssen, können nur die angemeldeten Jubelkonfirmanden mitfeiern. Begleitpersonen müssen sich direkt vor Ort über ein Formular oder die Luca-App registrieren. Es ist eine medizinische Maske zu tragen.

Wer auf seinen Sonntagmorgen-Gottesdienst dennoch nicht verzichten will, ist zu den Gottesdiensten der Kirchengemeinden der Region in Altlußheim, Neulußheim oder Reilingen eingeladen. zg/md

