Feldstunden im Ackerbau in Hockenheim

Hockenheim. Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises führt pflanzenbauliche Feldstunden im Ackerbau durch. Dabei werden aktuelle Fragen in der Pflanzenproduktion wie zum Beispiel Düngung und Bestandsführung, aber auch rechtliche Neuerungen angesprochen.

Die öffentliche Gruppenberatung richtet sich vor allem an Landwirtinnen und Landwirte; eine Anmeldung ist nicht nötig. Die nächsten Termine finden statt am Freitag, 5. Mai, 9 Uhr, in Hockenheim (Modellfliegerplatz), um 11 Uhr in Weinheim (Weschnitzsiedlung, Richtung Weidsiedlung), um 14 Uhr in Zuzenhausen (Treffpunkt am Friedhofsparkplatz) und um 16 Uhr in Helmstadt (vor der „Förstelhütte“).