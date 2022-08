Ferienprogramm im Pumpwerk: Einmal die Weltmeere bereisen

Hockenheim. Gleich zu Beginn der Sommerferien durften sich die Pumpwerkkids über eine vielseitige Eventwoche freuen. Zum Thema „Von Seefahrern und Piraten“ gab es so einiges zu erleben. Jeder Tag war dabei einem eigenen Teilaspekt des Sujets gewidmet.

So erfuhren die Kinder am ersten Tag gleich zum Einstieg interessantes über das Seefahrervolk der Wikinger, kindgerecht aufbereitet in lustigen selbst gedrehten Videos des Pumpwerkteams. Danach wurde die Gruppe geteilt. Während die eine Hälfte in typischen Wikingerspielen ihre Kräfte messen konnte, durften sich die anderen dem Kreativbereich widmen.

Bogenschießen und Wikingerschach standen dabei ebenso auf dem Programm wie das Kennenlernen des Runenalphabets, Töpfern und Wikingerboote backen. Dazwischen gab es immer wieder Gelegenheit für ausreichend Spielpausen.

Echter Kapitän im Video

Der zweite Tag war den Seefahrern und Entdeckern gewidmet. Durch einen persönlichen Kontakt war es dem Pumpwerkteam gelungen, den Kindern ein Einstiegsvideo zu präsentieren, bei dem der echte Kapitän der „Hanseatic Nature“ ihnen Begriffe aus der Seefahrt erklärte. Sollten die Hockenheimer Kinder also demnächst auf Seefahrt gehen, sind sie optimal vorbereitet und wissen, dass in der Kombüse gekocht und in der Koje geschlafen wird und der Bug des Schiffes immer in Fahrtrichtung vorne ist.

In einem lustigen Gruppenspiel wurde dann das Seefahrerpatent erworben. Es galt, die erste Hilfe zu üben, Taue einzuholen, Knoten zu lernen, die Weltmeere und ihre Strände kennenzulernen und Schiffbrüchige aus ihrer Notlage zu retten. Außerdem wurden Kaleidoskope und Minidampfer gebastelt sowie eine typische Flaschenpost geschrieben.

Der dritte Tag gehörte dann den Piraten. Wieder einmal wurden die Kinder durch lustige Videos in das Alltagsleben der Piraten eingeführt. Dieses war oft nicht ganz so einfach, wenn man etwa neu an Bord war und das Bullauge mit einem Wandschrank verwechselte oder bei einem Schiffbruch nicht Schwimmen, sondern nur in 19 Sprachen um Hilfe rufen konnte. Während sich dann die eine Hälfte der Kinder auf eine spannende Schatzsuche in den Wald begab, verzierte die andere Schatz-kisten, übten sich im Mixen von Piratencocktails und verschönerten sich mit Tattoos.

Ozeane kennenlernen

Der vorletzte Tag stand im Zeichen der Weltmeere und ihren tierischen Bewohnern. In einem selbst produzierten Quizvideo erfuhren die Kinder so einiges über das Leben in und um die Ozeane. Wasser war nicht nur als Thema angesagt, sondern aufgrund der Temperaturen auch in der Praxis sehr beliebt. Es gab Wasserspiele und eine Wasserrutsche. Man konnte tolle Lichtergläser mit Meeresmotiven gestalten und aus Papptellern kleine Ozeane gestalten.

Der abschließende Tag brachte schließlich ein spannendes Geländespiel, bei dem es vielen Piraten zu helfen galt, die mit einem Fluch belegt waren. Diesen mussten die Kinder mithilfe von kniffligen Aufgaben brechen.

Aufgrund der großen Nachfrage für diese Woche entschloss sich das Pumpwerkteam diese nochmals am Ende der Ferien anzubieten. Wobei auch hier mittlerweile alle verfügbaren Plätze belegt sind.