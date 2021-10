Ferrari-Fahrer kracht in Leitplanke - 100.000 Euro Schaden

Hockenheim. Der Fahrer eines Ferrari ist am Samstagvormittag in Hockenheim mit seinem Auto gegen eine Leitplanke gekracht. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Der 71-Jährige war gegen 11.25 Uhr im Ausfahrtsbereich des Hockenheimrings auf der Continentalstraße in Richtung Continentalbrücke unterwegs gewesen und hatte sein Fahrzeug des Modells Ferrari 844 Spider so beschleunigt, dass er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor. Der Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke wurde ein dahinter befindlicher Zaun stark beschädigt und fiel auf zwei weitere Autos, einen Mercedes und einen VW. Der Ferrari des Unfallverursachers kam etwa 150 Meter entfernt von der Leitplanke zum Stehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Der Ferrari musste abgeschleppt werden.