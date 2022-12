Fest zum Jahresende

Vor der Weihnachtsfeier der Hockenheimer Schachvereinigung waren erst einmal sportliche Aktivitäten angesagt. Zum Weihnachtsblitzturnier der Schachjugend hatten sich insgesamt 20 Kinder angemeldet. Die Turnierleitung übernahm der Spielleiter der Schachvereinigung, Dr. Christian Günther. Neun Runden nach dem Schweizer System standen in diesem Turnier auf dem Programm. Die Auslosung wurde zeitgemäß mittels Computerprogramm vorgenommen. Nach dem Ende des Turniers sollte die Siegerehrung bei der Weihnachtsfeier stattfinden. Die Trainer Bernd Hierholz und Michael Fricke hatten Pizza bestellt, um die Jugendlichen nach dem anstrengenden Turnier zu stärken.

Danach streikte vermeintlich die Technik und die Turnierleitung musste bekanntgeben, dass durch einen Computerabsturz alle Ergebnisse des Turniers verloren gegangen waren. Zum Glück konnte der „überraschenderweise auftauchende“ Weihnachtsmann die Situation retten. Da der Weihnachtsmann bekanntlich alles sieht und alles weiß, hatte er natürlich sein goldenes Buch dabei und las daraus das offizielle Endergebnis des Weihnachtsblitzturniers vor.

Jahnke mit weißer Weste

Ungeschlagener Sieger wurde mit den bestmöglichen neun Punkten Gabor Jahnke, der alle seine Partien gewinnen konnte. Den zweiten Platz belegte Peter Telp mit acht Punkten vor Jasmin Mersmann mit 6,5 Punkten, die zugleich bestes der fünf teilnehmenden Mädchen wurde. Jedes Kind bekam ein kleines Präsent und einen Schokoweihnachtsmann als Belohnung.

An diesem Freitag, 23. Dezember, sowie am 30. Dezember und 6. Januar findet kein Jugend- und Erwachsenenschach statt. Weiter geht es am Sonntag, 8. Januar, um 10 Uhr in der Zehntscheune mit jeweils einem Pokal- und einem Seniorenwettkampf. Das erste Training startet am Freitag, 13. Januar, um 17.30 Uhr mit dem Jugendschach und anschließend ab 19.30 Uhr mit dem Trainingsabend der Erwachsenen. mw