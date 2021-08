Fester Essens- und Arbeitsplatz mit Abstand eingeführt

Spätestens mit der Schulanmeldung stehen berufstätige Eltern vor dem Problem, für ihre Kinder eine zuverlässige ganztägige Betreuung zu finden. In Hockenheim steht dafür seit rund 30 Jahren der Schülerhort „Kosmos“ des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) zur Verfügung. Für das kommende Schuljahr 2021/22 gibt es noch freie Hortplätze, teilt Leiterin Elisabeth Pioro mit.

Für sie und ihr Team waren durch die Corona-Pandemie die vergangenen 16 Monate nicht gerade einfach. „Die Hortbetreuung verlief abgesehen von den angeordneten Schließungen trotz der Corona-bedingten Einschränkungen relativ konstant“, zieht sie ein erstes Fazit. Flexibel stellten sich die Betreuerinnen auf die unterschiedlichen Begebenheiten ein und setzten teilweise sogar auf strengere Vorsichts- und Hygienemaßnahmen als in Schulen. „Unsere Einrichtung betreut schließlich Schüler verschiedener Klassen und unterschiedlicher Schulen in einer Gruppe“, erklärt Pioro. Unter anderem hat jedes Kind einen festen Ess- und Arbeitsplatz mit ausreichend Abstand zu den Nachbarn.

Maske wird weiterhin getragen

Bereits seit Januar dieses Jahres trägt das gesamte „Kosmos“-Personal OP- oder FFP2-Masken, ab 22. März wurde dies auch für die Kinder eingeführt. Das Tragen von Masken wird auch nach den Betriebsferien des Hortes (vom 9. bis 27. August) beibehalten werden. Die Sommerferien im Hort werden soweit möglich im Freien verbracht. Geplant sind ein Fahrrädercheck, eine Fahrradtour, ein Waldtag und – wenn die Bedingungen es zulassen – Ausflüge nach Ketsch zum „Alla Hopp“-Spielplatz und nach Mannheim in den Luisenpark. Nach den Ferien geht dann der „normale“ Hortbetrieb unter Pandemiebedingungen weiter. Der Schülerhort bietet von Montag bis Freitag Öffnungszeiten von 7.30 bis 17 Uhr und deckt zusätzlich über die Hälfte der Schulferien ab, da er nur an 29 Arbeitstagen geschlossen ist. Die Schüler im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erfahren im Hort einen verlässlichen, strukturierten Alltag. Nach Unterrichtsende kommen sie nach und nach in die Einrichtung. Ein Mittagessen wird im Hort zubereitet und meistens in zwei Schichten eingenommen, da die älteren Schüler immer öfter erst gegen 14 Uhr Schulschluss haben.

„Vor und nach dem Mittagessen ist Zeit für Toben, Spiel, Entspannung, kreative Tätigkeiten, zum Ausprobieren und Weiterentwickeln eigener Fertigkeiten und Fähigkeiten“, erklärt Leiterin Elisabeth Pioro den Ablauf. Nach dem „Nachtisch“, einer kleinen Zwischenmahlzeit aus Obst, Joghurt, Pudding oder Ähnlichem, geht es ab 15 Uhr an die Erledigung der Hausaufgaben, wobei die Schüler durch Erzieher und ehrenamtliche Helfer unterstützt werden.

Ist der Alltag in der Schulzeit stark durch schulische Belange bestimmt, so stehen in den Ferien eher Ausflüge und Projektarbeit auf der Tagesordnung. In erster Linie aber ist es freie, unbelastete Zeit, in der Wünsche und Ideen der Kinder verstärkt umgesetzt werden können.

An der Schulkindbetreuung interessierte Eltern können sich während der Öffnungszeiten (montags bis freitags, 7.30 bis 17 Uhr) telefonisch über die Einrichtung informieren und ihr Kind für das kommende Schuljahr anmelden. Weitere Informationen gibt es bei Leiterin Elisabeth Pioro im Schülerhort „Kosmos“, Arndtstraße 3/1, Telefon 06205/8770, E-Mail hort68766@t-online.de oder info@kinderschutzbund-hockenheim.de. zg