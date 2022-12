Festliche Lieder aus aller Welt

Gemeinsam Weihnachtslieder zu singen ist eine Tradition, die es so nicht nur in Deutschland gibt, sondern die weltweit verbreitet ist. Die Interkulturelle Gruppe der Lokalen Agenda veranstaltet wieder kurz vor den Feiertagen ein interkulturelles Weihnachtsliedersingen vor der Zehntscheune. Am Donnerstag, 22. Dezember, ab 19 Uhr kann jeder vorbeikommen und bei Liedern wie „Leise rieselt der Schnee“, „Shalom chaverim“ oder „We will overcome“ mit einstimmen. Begleitet wird die Singaktion von dem Pianisten Thomas Motter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer möchte, kann auch gerne eine Kanne Tee, Glühwein oder Plätzchen mitbringen, um die Stimmung noch weihnachtlicher zu gestalten. Der Platz wird außerdem mit Laternen dekoriert. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion in der Zehntscheune statt. Die Idee der Interkulturellen Gruppe ist es, eine offene Gesellschaft zu unterstützen und Orte der Begegnung zu schaffen. Unterschiedliche Ideen, Meinungen und Lebensentwürfe sollen sichtbar werden. zg