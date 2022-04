Feuerwehr befreit Mann aus Aufzug am Hockenheimer Bahnhof

Es ist für viele eine Horrorvorstellung, in einem Aufzug steckenzubleiben. Glück hatte am Mittwoch ein junger Mann, der um die Mittagszeit am Bahnhof Hockenheim vom Bahnsteig zum oberen Haltepunkt fahren wollte, denn er musste nur circa 20 Minuten auf seine Befreiung warten, nachdem die Kabine aufgrund eines technischen Defektes noch vor dem Ende der kurzen Fahrt stehen geblieben war. Es war laut Auskunft der Feuerwehr schon das zweite Mal seit vergangener Woche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim bahnten sich gegen 12.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn ihren Weg durch die Karlsruher Straße. Ihr Ziel: der Bahnhof. Ein Mann hatte über die Notruffunktion um Hilfe gebeten. Gut einen Meter zu früh hatte die Kabine angehalten, sodass die Türen sich nicht öffnen ließen.

Doch der Feuerwehr gelang es, diese schnell auf zu bekommen, wodurch sich der kurz darauf eingetroffene Servicetechniker nur auf die Reparatur konzentrieren konnte. Auch ein Einsatzwagen des Polizeireviers Hockenheim war vor Ort. Polizeihauptmeister Adi Güzel berichtete: „Über die Sprechanlage hatte der junge Mann die Bundespolizei informiert, die dann sofort die Einsatzkräfte vor Ort alarmiert hat.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Günstige Position für Einsatz

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gottesdienste an Ostern Evangelische Kirche Neulußheim: Neues Licht aus dem Dunkel der Nacht geholt Mehr erfahren Hilfe für die Ukraine Feuerwehren aus Neulußheim und Reilingen fahren mit Hilfsgütern an ukrainische Grenze Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ehrenamtlicher Einsatz Pfarrer Michael Dahlinger hilft in Extremsituationen Mehr erfahren

Gunter Wiedemann, der Einsatzleiter des Teams der Freiwilligen Feuerwehr, ergänzte: „Zum Glück gelang es uns, ihn mit dem dafür bereit stehenden Schlüssel zu befreien, mit dem wir die Tür so schnell und relativ unproblematisch öffnen konnten. Wäre er weiter unten stecken geblieben, hätten wir anders vorgehen müssen.“

„Das ist schon das zweite Mal seit vergangener Woche, dass der Aufzug einfach stehen bleibt, was schon eine Häufung für Hockenheim darstellt“, schilderte Wiedemann, der hinzufügte: „Hoffen wir, dass es nicht so kommt wie in Neulußheim, wo das in letzter Zeit ziemlich häufig passiert ist“. Manchmal dauere es auch etwas. Dann sei es wichtig, die Ruhe zu bewahren. „Wir wirken dann im Bedarfsfall entsprechend auf die stecken gebliebenen Personen ein“, erklärt Gunter Wiedemann.

Die Fahrstühle am Bahnhof sind seit Mitte März 2018 in Betrieb. Der barrierefreie Umbau hat knapp zwei Millionen Euro gekostet.