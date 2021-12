Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Hockenheim

Hockenheim. Eine Scheune hat am Donnerstagnachmittag in Hockenheim Feuer gefangen. Mehrere Zeugen hatten gegen 15.40 Uhr sowohl das Feuer als auch eine große Rauchsäule in der Rathausstraße bemerkt und gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es gab keine Verletzten. Zusätzlich waren auch mehrere Polizeistreifen im Einsatz.

Das angrenzende Gebäude blieb unversehrt. Der vermutete Schaden beläuft sich aber auf mehrere Zehntausend Euro. Weshalb in der unbewohnten Scheune das Feuer ausbrach, ermittelt nun das Polizeirevier Hockenheim. Während der Einsatzmaßnahmen war der betroffene Straßenzug gesperrt.