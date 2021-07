Feuerwehren Hockenheim und Altlußheim helfen in Flutgebieten

Hockenheim/Altlußheim. 27 Einsatzkräfte aus Hockenheim und Altlußheim bilden den Zug Hochwasser des Rhein Neckar Kreises, der am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in den Einsatz in die Flutgebiete von Rheinland-Pfalz aufgebrochen ist. Wie der Hockenheimer Feuerwehrkommandant Franz Sommer auf Anfrage mitteilte, sind 14 Hockenheimer und 13 Altlußheimer in sechs Fahrzeugen und mit einem Boot zunächst nach Trier gefahren, von wo sie am Freitag gemeinsam mit Kameraden aus Geislingen und Balingen nach Ahrweiler aufgebrochen sind und um 14 Uhr erwartet wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einsatzleiter des Zuges ist Michael Marquardt, die Koordination der baden-württembergischen Kräfte mit insgesamt 20 Fahrzeugen vor Ort übernimmt Bezirksbrandmeister Link. Das Gebiet um Ahrweiler ist mit am stärksten durch die Hochwasserwelle betroffen. Die Hockenheimer und Altlußheimer haben unter anderem Tauchpumpen, Notstromaggregate und Wassersauger an Bord.

Franz Sommer versichert, dass trotz der Unterstützung in Rheinland-Pfalz vor Ort genügend Einsatzkräfte und Geräte vorhanden sind für die örtliche Hochwasserlage. 70 Kräfte und acht Fahrzeuge stehen in Hockenheim bereit, die Hochwasser Dämme werden permanent kontrolliert. Sommer sieht aktuell aber keine Gefährdung.