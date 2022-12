„Fight Club“ an der Wursttheke

Vor kurzer Zeit sagte mir ein Bekannter, der im Einzelhandel tätig ist, mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus: „Nach Feiertagen gibt es ja keine Lebensmittel mehr zu kaufen.“ Damit bezog er sich auf den jährlichen Ansturm auf den Supermarkt kurz vor den Weihnachtstagen. Ich nenne dies gerne den „Kampf um den Festtagsbraten“. Wer nicht bereits früh genug vorgesorgt und seine Einkäufe für die Festtage schon erledigt hat, kennt es: Am 23. und 24. Dezember kann ein Supermarktparkplatz noch so groß sein, die Suche nach einer Lücke kann da schonmal länger dauern. Manche fahren dann sogar vollgepackten Kunden hinterher, um sich nach der Wegfahrt deren Platz zu sichern. Kann ganz schön nervenaufreibend sein. Ähnliches in den Märkten selbst, wo sich die Schlange an der Metzgertheke schonmal gefühlt bis in den nächsten Ort zieht. Wer dieses doch schon fast traditionelle Gebaren verpassen möchte, sollte sich die richtige Strategie aneignen: Entweder direkt nach Öffnung oder kurz vor Schließung des Supermarktes einkaufen. Aber Vorsicht: Selbst das hat keine Erfolgsgarantie. Denn der „Kampf um den Festtagsbraten“ hat seine eigenen Regeln und nach den Feiertagen ist man doch sowieso zu träge für einen Großeinkauf.

