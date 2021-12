Finale bei "The Voice of Germany": Gallants erreichen den fünften Platz

Hockenheim/Berlin. Das Finale von "The Voice of Germany" ist vorbei - Sebastian Krenz, Team Johannes Oerding, hat die Gesangs-Castingshow gewonnen. Der Hockenheimer Florian Gallant und seine Ehefrau Charlene, die in Mutterstadt leben, landeten auf dem letzten Platz im Finale.

Bei ihrem ersten Auftritt sangen sie gemeinsam mit dem Briten James Morrison dessen Song "Who's gonna love me now". Als zweites präsentierten sie ihre eigene Single "Above and Beyond", die Mark Forster für das Ehepaar geschrieben hat. Gallants erhielten 7,98 Prozent der Stimmen und waren damit auf Platz fünf hinter, Linda Elsener (11,05 Prozent, Team Elif), Katarina Mihaljevic (18,45 Prozent, Team Sarah Connor), Gugu Zulu (26,23 Prozent, Team Nico Santos) und dem Gewinner Sebastian Krenz (36,29 Prozent).