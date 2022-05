Firmencup bringt Läufer auf den Ring

Der BASF Firmencup findet nach zweijähriger Corona-Pause an diesem Mittwoch, 25. Mai, wieder auf dem Hockenheimring statt. Das Lauf-Event entstand 2003 auf Initiative der BASF und ist mit zuletzt 17 000 Teilnehmenden aus mehr als 800 Unternehmen die teilnehmerstärkste Laufveranstaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Der BASF Firmencup gehört zur Topfünf der Firmenläufe in Deutschland und wird unterstützt von Titelsponsor BASF SE und zahlreichen weiteren Sponsoren.

Sowohl der Wald in Rheinland-Pfalz als auch ein Waldprojekt in Indonesien profitieren von dem teilnehmerstarken Laufevent: In den „Wir laufen grün“-Startplätzen steckt eine 5-Euro-Spende für den Landesverband Rheinland-Pfalz der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und der Ankauf der Klimazertifikate durch die Firmencup-Organisatoren gleicht den CO2-Verbrauch der Veranstaltung vollständig aus. So wird geholfen, in der indonesischen Rimba Raya Reserve Abholzung zu vermeiden.

Starts in Altersklassen

Gestartet wird in mehreren Altersklassen. Die Jahrgänge 2007 bis 2011 gehen um 17.15 Uhr auf ihre 2,1 Kilometer lange Strecke. Um 18 Uhr startet der 4,8 Kilometer lange Inlinecup. Die jüngsten Starter des Pfalzwerke-Kids-Laufcups der Jahrgänge 2012 bis 2016 absolvieren ihre 600 Meter ab 19 Uhr. Der Laufcup über 4,8 Kilometer inklusive Walkern und Nordic Walkern wird um 19.15 Uhr freigegeben. mm

