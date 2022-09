Fischbacken mit großer Auswahl im Vereinsheim

Der ASV Hockenheim veranstaltet an diesem Sonntag ein weiteres Fischbacken ab 11 Uhr auf dem Vereinsgelände am Altwingertweg und die heiß begehrten und frisch zubereiteten Backfische anbieten. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen und vielfachen Nachfragen werden wieder selbst geräucherte Forellen angeboten. Kuchen, Kaffee, Fischbrötchen und Getränke sind ebenfalls im Angebot, bei schönem Wetter kann alles vor Ort verzehrt werden. Zudem wird in diesem Rahmen auch der Fischerkönig geehrt.

Dank vieler Helfer und einem großen Verkaufsraum ist alles bereit für das Fischbacken. Bei einem Blick auf den Jahreskalender zeigt, dass inzwischen die wesentlichen Veranstaltungen durchgeführt wurden. Lediglich das Abangeln am 15. Oktober und das Raubfischangeln am 30. Oktober stehen noch auf dem Kalender, bevor dann am 5. November die Abschlussfeier geplant ist.

Am vergangenen Sonntag stand das Mannschaftsangeln auf dem Plan. Bei recht schlechtem Wetter fanden dennoch neun Angler von 8 bis 12 Uhr den Weg an den Rhein. Die Ermittlung der Sieger im Losverfahren fand dann im geheizten Vereinsheim statt. Gewonnen haben Andreas Schumacher, Dirk Langer und Sabine Schotter. zg/mwe