Die Verunsicherung war groß, doch nun liegt das finale „Go“ vor: Der Angelsportverein 1920 ist am Karfreitag beim traditionellen Fischbacken von 11 bis 15 Uhr auf dem Vereinsgelände am Altwingertweg am Start. Die aktuellsten Änderungen hinsichtlich der Corona-Auflagen ließen auch den Verein bangen, ob der geplante Fischverkauf stattfinden kann. So musste er parallel alles planen, sich gleichzeitig aber auch auf eine eventuelle Absage einstellen.

Das habe den Verantwortlichen einiges Kopfzerbrechen bereitet, zahlreiche Telefonate und Kommunikation über soziale Medien waren die Folge. Nun sind alle Beteiligten froh, dass auf den letzten Drücker klar ist: Der Verkauf ist möglich.

Die Anforderungen der Corona-Verordnungen von Bund und Land müssen umgesetzt werden, deshalb gibt es nur einen Außer-Haus-Verkauf und keinen Verzehr vor Ort. Abstandsregeln sind zu beachten, ebenso die Maskenpflicht.

Appell: Auflagen streng beachten

Trotz aller Auflagen gibt sich Vorsitzender Dirk Langer optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass unser Fischangebot gut angenommen wird. Der Wetterbericht sieht aktuell noch gut aus. Gleichzeitig appelliere ich an die Kunden, die zwingend erforderlichen Maßnahmen – Abstandhalten und Maskentragen – sehr ernstzunehmen und einzuhalten. Hier setzen wir unser Vertrauen in die Besucher, werden dieses aber auch entsprechend kontrollieren.“

Die Angelsportler seien sicher, dass ihr Karfreitagsfischbacken auch unter Corona-Bedingungen ein voller Erfolg sein wird. Es gibt frischzubereitete Zander- und Seelachsfilets sowie Kartoffelsalat. Langer: „Eine verlässliche Personalplanung steht, Ab- und Aufbau sind organisiert, qualifizierte und erfahrene Fischbäcker stehen bereit.“ zg/mw