In einer kurzfristig einberufenen Vorstandsbesprechung im Videoformat haben die Verantwortlichen des Angelsportvereins beschlossen, am 2. April den traditionellen Fischverkauf an Karfreitag durchzuführen. Natürlich müsse auch dieses Event unter den geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt werden, einem reinen Außerhausverkauf stehe aber aktuell nichts im Wege.

Der Angelsportverein freue sich darauf, den Besuchern wieder leckeren gebackenen Fisch anbieten zu können. In den kommenden Tagen gehe es nun an die Feinplanung und weitere Abstimmung. Zum Glück sei der Anbau am Angelhäusel im Altwingertweg 23 fertig.

Anbau wird erstmals genutzt

Somit könne die bauliche Erweiterung mit dem Zubereitungs- und Verkaufsbereich an Karfreitag eingeweiht werden, hoffen die Angelsportler, dass die Pandemie nicht mehr dazwischenkommt. mw