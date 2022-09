Fit bleiben mit Bewegung im Rhythmus

Tanzen macht schlau: Wer sich bewegt, ist leistungsfähiger und erfolgreicher in Schule und Beruf. Besonders die gute Konzentration und das starke Gedächtnis profitieren von einem sportlichen Hobby. Tanzen regt mehrere Hirnleistungen gleichzeitig an. Die Kombination aus denken, sehen, hören und bewegen erfordert die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften. Studien belegen, dass Tänzer in kognitiven Tests deutlich besser abschneiden als Nichttänzer, teilt Tanzlehrer Wolfgang Feil mit.

Wer tanzt, tut also nicht nur Gutes für seine Gesundheit. Und das ist bei der Tanzschule Feil in jeder Generation möglich. Vom Kindertanz über Hip-Hop und Solotanz bis hin zum Paartanz bietet jeder Kurs viele Vorteile.

Der Unterricht ab drei Jahren ist ganz den Möglichkeiten der Kinder angepasst und fördert körperliche Entwicklung, Rhythmusgefühl, Musikalität und Konzentrationsfähigkeit. Die soziale Kompetenz wird genauso geschult wie Ausdauer, Konzentration und Koordination. Und ganz nebenbei macht es auch noch unglaublich viel Spaß, gemeinsam die Freude am Tanzen zu erleben, wissen Wolfgang und Regina Feil.

Neben den klassischen Tanzkursen für Jugendliche, Paare und Singles nimmt der Solotanzbereich in der Tanzschule Feil immer größeren Raum ein. Dabei ist Linedance der „Rückkehrer“ des Jahres. Die Tänze haben schnell erlernbare Schrittfolgen und sind sowohl für Interessierte ohne Tanzerfahrung als auch für fortgeschrittene Tänzerinnen und Tänzer bestens geeignet. Getanzt wird ohne Partner in Reihen (Englisch: Lines) vor- und nebeneinander, nicht nur klassisch zu Countrymusik, sondern auch zu unterschiedlichen Musikstilen bis hin zu Songs aus den aktuellen Charts.

Hierzu passt das neue Angebot der Tanzschule Feil „Ladies Only“. Auf dem Programm steht dabei alles, was Spaß macht! Eine Mischung aus Linedance, Hip-Hop und Salsa. Der Kurs findet immer am Montag von 18 bis 18.50 Uhr in der „tanzbar!“ in Altlußheim statt.

Und der Club Agilando ist genau das Richtige für die Generation 60plus, die sich tänzerisch fit und gesund halten möchten. Den Club Agilando gibt es jetzt ganz neu auch in Hockenheim – immer am Montag von 14 bis 14.50 Uhr.

Wer Lust hat, Tanzen als neues Hobby für sich zu entdecken, kann direkt morgen, am Samstag, 1. Oktober, von 19.30 bis 22.00 Uhr bei einem Crashkurs für Paare in der Tanzschule Feil die wichtigsten Tänze wie Walzer und Fox erlernen. htz

Info: Weitere Infos zu allen Kursen: www.tanzschule-feil.de