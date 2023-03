Flohmarkt für die Jungen

Der HSV-Hallenflohmarkt für Babys, Kids und Teens findet am Samstag, 22. April, von 11 bis 14 Uhr in der HSV-Halle in Hockenheim, Waldstraße 1, statt. Der Flohmarkt ist somit wetterunabhängig. Angeboten werden neben gut erhaltener, gebrauchter Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche auch Spielwaren, Bücher, Kinderwagen, Fahrradsitze und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Standgebühr beträgt 9 Euro. Das Mitbringen von maximal einer zusätzlichen Kleiderstange ist nur gegen einen Aufpreis von 1 Euro möglich. Die Tische werden vom Veranstalter gestellt (Länge etwa zwei Meter). Platzwünsche können leider nicht berücksichtigt werden. Es ist außerdem keine Reservierung von Doppeltischen möglich. Einlass und Aufbau für Verkäufer ist ab 10.30 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an HSVFlohmarkt@gmail.com zg