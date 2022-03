Flohmarkt für Kindersachen

Der nächste vorsortierte Kinder-Flohmarkt findet am Samstag, 7. Mai, von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der evangelischen Kindertagesstätte Heinrich-Bossert in der Heidelberger Straße 89 statt. Schon seit einiger Zeit hat er sich als beliebte Alternative zu den regulären Flohmärkten in der Region etabliert, heißt es in einer Mitteilung. Nach zwei Jahren Pause kann die Veranstaltung endlich wieder durchgeführt werden, teilen die Organisatoren des Elternbeirats mit.

Bei den vergangenen sortierten Flohmärkten hätten sehr viele Verkäufer die Chance genutzt, ihre Kleidung und Spielsachen anzubieten. Bei den bisherigen Veranstaltungen seien die Etiketten schnell ausverkauft und die Nachfrage nach weiteren Verkaufsmöglichkeiten groß gewesen, hieß es. Deshalb sei der Vorlauf bis zum Markttag diesmal lang: Verkäufer können sich per E-Mail unter flohmarkt-bossert@gmx.de anmelden und über den weiteren Ablauf informieren. zg

