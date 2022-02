Flohmarkt mit Übersicht

Der nächste vorsortierte Kinder-Flohmarkt findet am Samstag, 7. Mai, von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der evangelischen Kindertagesstätte Heinrich-Bossert in der Heidelberger Straße 89 statt. Schon seit einiger Zeit hat er sich als beliebte Alternative zu den regulären Flohmärkten in der Region etabliert. Nach zwei Jahren Pause kann die Veranstaltung endlich wieder durchgeführt werden, teilen die Organisatoren des Elternbeirats mit.

Bei den vergangenen sortierten Flohmärkten hätten sehr viele Verkäufer die Chance genutzt, ihre Kleidung und Spielsachen anzubieten. Bei den bisherigen Veranstaltungen seien die Etiketten schnell ausverkauft und die Nachfrage nach weiteren Verkaufsmöglichkeiten groß gewesen. Deshalb ist der Vorlauf diesmal lang: Verkäufer können sich ab Freitag, 18. März, per E-Mail unter flohmarkt-bossert@erzmagier.de anmelden und über den weiteren Ablauf informieren.

Alle Waren nach Größen geordnet

Bei einem sortierten Flohmarkt werden die Artikel von den Verkäufern zuhause mit Preisetiketten beklebt, in Boxen verpackt beim Kindergarten abgegeben. Ein Team aus engagierten Eltern sortiert die gesamte Ware nach Größen in verschiedenen Räumen, dekoriert sie auf Tischen oder hängt sie an Kleiderstangen auf, sodass die Darstellung der Waren eher einem Ladengeschäft als einem Flohmarkt entspricht, heißt es in der Ankündigung.

Im Turnraum stapeln sich dann Spielsachen, im Innenhof und Garten findet man die Rutschautos, Laufräder und Kinderwagen, die zum Verkauf angeboten werden. Die bisherigen Besucher hätten es geschätzt, dass man an den übersichtlich sortierten Tischen schnell fündig wird oder sich bei Fragen vom Helferteam der Eltern beraten lassen kann. Bei dieser Art von Markt wird zu Festpreisen verkauft. Ein Handeln oder Feilschen ist dadurch zwar nicht möglich, jedoch entsteht wegen der eher gezielten Suche auch kein Gedränge.

Beim nächsten Flohmarkt können nicht nur Übergangs- und Sommerkleidung bis Größe 140 sowie Spielsachen ver- und gekauft werden, sondern auch Babyausstattung, Kindersitze/-wagen, Fahrzeuge und Umstandsmode. Als besonderer Service für Schwangere können werdende Mütter wieder (gegen Vorlage des Mutterpasses) bereits um 13.30 Uhr zum Stöbern vorbeikommen, also eine halbe Stunden vor dem offiziellen Beginn. Für alle anderen Besucher öffnet der Flohmarkt ab 14 Uhr.

Damit es beim Bezahlen schneller geht, gibt es wieder eine Schnellkasse, bei der man mit maximal fünf Artikeln zügig an die Reihe kommt. Wer genügend Zeit mitbringt, kann auch eine kleine Pause in der Cafeteria einlegen: Hier gibt es einen Kaffee- und Kuchenverkauf, auch zum Mitnehmen. Der Erlös aus Etiketten- und Kuchenverkauf kommt der Kindertagesstätte zugute, 25 Etiketten für den Flohmarkt kosten 6 Euro. zg

