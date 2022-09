Flohmarkt rund ums Kind

Hockenheim. Die Freunde und Förderer des katholischen Kindergartens St. Josef veranstalten am Samstag, 24. September, von 12 bis 15 Uhr, ihren Flohmarkt auf dem DJK-Gelände. Auch an die Stärkung der Besucher und Verkäufer wird gedacht – zu fairen Preisen gibt es heiße Würstchen, eine große Auswahl an selbst gebackenem Kuchen und frisch gebackenen Waffeln.

Interessierte Verkäuferinnen und Verkäufer können gegen eine Gebühr von 8 Euro pro Stand (Tapeziertischgröße) und pro Kleiderständer 2 Euro alles rund ums Kind anbieten – von Baby-, Kinder- und Umstandskleidung über Spielsachen bis hin zum Kinderwagen. Die Standgebühr ist vor Ort zu entrichten und abhängig von der Größe des Verkaufsstands. Tische sind vom Verkäufer mitzubringen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aus organisatorischen Gründen ist der Einlass zum Aufbau ab 11 Uhr möglich. Der Verkauf startet ab 12 Uhr. zg