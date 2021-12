Florian und Charlene Gallant singen im Halbfinale bei „The Voice of Germany“

Hockenheim. Charlene und Florian Gallant brachten die Bühne zum Brennen beim Viertelfinale von „The Voice of Germany“. Mit dem Song „Sex on Fire“ von den „King of Leons“ und viel Feuer auf der Bühne sicherten sie sich durch das Zuschauervoting einen Platz im Halbfinale der Castingshow. Mit 39,6 Prozent holten sie sich die meisten Stimmen im Team Mark Forster und zogen damit gemeinsam mit den „Razzzones“ (31,0 Prozent) in die nächste Runde ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fotostrecke Hockenheim: Charlene und Florian Gallant im Halbfinale von "The Voice" 7 Bilder Mehr erfahren

Das Ehepaar Gallant, das bei den „Sing Offs“ noch als letztes von Team Mark ins Rennen ging, durfte im Viertelfinale am vergangenen Sonntag die Show eröffnen. Eine Ehre, wie beide im Gespräch sagten. Doch die Stimme von Florian machte am Viertelfinaltag Probleme, seine Stimmbänder waren geschwollen. Am Freitag – zwei Tage vor dem Halbfinale – verrät er, dass seine Stimme noch nicht wieder auf Hochtouren ist, aber da müsse er jetzt durch. „Ich bin schon lang Sänger und man lernt, damit umzugehen, man fühlt es. Man weiß, wann man Pause machen muss oder etwas mehr geben kann“, sagt der Musiker. Er und seine Frau sind bereit, freuen sich auf Sonntag, haben „einfach richtig Lust drauf“.

Noch immer sind beide überwältigt, dass so viele Menschen für sie voten, denn ohne die Stimmen und das Mitgefühl der Menschen kommen Gallants nicht weiter. „Das heißt, wir gehen alle zusammen am Sonntag ins Halbfinale“, betont Florian Gallant, dass das Duo einfach alles geben wird.

Info: Sonntag, 12. Dezember, 20.15 Uhr, Sat 1: Halbfinale von „The Voice of Germany“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2