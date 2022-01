Fokus auf dem Winterzauber

Im Fotokurs „Winterliches Hockenheim“, der neu im Angebot der Volkshochschule (VHS) ist, steht im Fokus, die bezaubernden Seiten der Stadt im Winter fotografisch festzuhalten. Natur- und Landschaftsaufnahmen sowie Bilder aus dem Hockenheimer Stadtgebiet stehen dabei im Mittelpunkt. Es geht in diesem Zusammenhang auch darum, sich vom Automatikmodus zu lösen und mit manuellen Kameraeinstellungen vertraut zu machen.

Der Kurs unter Leitung von Christina Lourenco findet am Samstag, 29. Januar, 8.30 bis 11.30 Uhr, statt. Treffpunkt ist am Eingang des VHS- Hauses, Heidelberger Straße 16a. Die Gebühr beträgt 20 Euro, die Teilnehmer müssen eine Spiegelreflex-, System- oder Bridgekamera mitbringen. Das Angebot richtet sich an Anfänger und leicht Fortgeschrittene und findet in Kooperation mit „Tag der Natur“ der Lokalen Agenda statt. Mitglieder der Gruppe zahlen eine ermäßigte Gebühr von 15 Euro und können ihre Zugehörigkeit bei der Anmeldung angeben.

Nach aktuellen Corona-Auflagen für Kurse im Freien entfällt die Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Ansonsten gilt die 2Gplus-Regel. Davon ausgenommen sind geboosterte Personen sowie Menschen, deren Vollimmunisierung nicht länger als drei Monate zurückliegt. vhs