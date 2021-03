Region. Ein Gedichtebaum, eine Vernissage im Freien, ein digitaler Lyrikworkshop und Gedichte zum Mitnehmen – das wird am Unesco-Welttag der Poesie am Sonntag, 21. März, in der Rhein-Neckar-Region angeboten. Zum zweiten Mal – nach 2020 – haben die Akteure der Kulturregion im Netzwerk Literatur ein Programm auf die Beine gestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In Hockenheim, Neulußheim, Reilingen und Ketsch sowie in Heidelberg, Ladenburg, Lorsch und Mannheim finden verschiedene Veranstaltungen statt, die sich an Literatinnen und Literaten, Leserinnen und Leser sowie Interessierte wenden. Für einige Aktionen ist über die Webseite eine Anmeldung erforderlich.

Auf der Internetseite werden die Veranstaltungen der Kommunen gesammelt und gebündelt dargestellt. Die dadurch erhöhte Aufmerksamkeit für die Literaturszene der Region ist das erklärte Ziel. Die Region ist im Bereich Literatur mit großen und kleinen Literaturfestivals und Initiativen stark vertreten. Weiter sollen durch das Netzwerk die Akteure intensiv vernetzt, Kooperationen angeregt und die regionale Zusammenarbeit gefördert werden. Robert Montoto, Bereichsleiter Kultur bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, erklärt: „Mit dem Poesietag wollen wir ein Zeichen setzen – gerade in der jetzt für die Kultur so schwierigen Zeit.“

Treffen zum Erfahrungsaustausch

Die Gruppe „Lesezeit“ ist ein lockerer Zusammenschluss von Autorinnen und Autoren der Rhein-Neckar-Region. Die Gruppe trifft sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zur Planung gemeinsamer Lesungen und anderer literarischer Aktionen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen finden die Treffen derzeit als Videokonferenzen statt. Deshalb werden Gedichte, Kurzprosa oder Auszüge aus Romanen in Form von „Blättern“ angeboten, die an verschiedenen Lokalitäten entweder an Wäscheleinen aufhängt werden oder ausliegen. Auf den Blättern finden sich Hinweise zu den Urhebern und Links zu weiteren Informationen im Internet.

Jeweils im Freien stehen an folgenden Standorten Texte – Lyrik wie Prosa – zum Mitnehmen bereit:

Buchhandlung Gansler und Kirchenstraße/Kirchenpark in Hockenheim

Buch und Manufakturen, Ketsch

Buchhandlung Dräger, Neulußheim

Rathausplatz Reilingen am dortigen „Büchertauschschrank“ zg