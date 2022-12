Forellen aus Räucherofen

Nachdem am Wochenende der letzte Arbeitseinsatz am Vereinsgewässer durchgeführt und alles für den anstehenden „Winterschlaf“ vorbereitet wurde, freuen sich die Mitglieder des Angelsportvereins 1920 (ASV) wieder auf das Forellenräuchern. Bei dem beliebten Event lassen sie zu einem Heißgetränk das abgelaufene Jahr Revue passieren.

Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr bietet der ASV Hockenheim wieder geräucherte Forellen an. Diese müssen bis Donnerstag, 15. Dezember, vorbestellt werden und können am 22. oder 23. Dezember jeweils von 17 bis 19 Uhr am Angelhäusel (Altwingertweg 23) abgeholt werden, auf Wunsch auch portionsgerecht vakuumiert. Der Stückpreis beträgt 6 Euro, Bestellungen werden entgegengenommen telefonisch unter der 0174/9 76 09 32.

Für alle ASV-Angler findet am 11. Dezember ab 10 Uhr im Angelhäusel der erste Einzahlungstermin für Gewässerkarten und Vereinsmarke statt. Der zweite Termin ist im neuen Jahr am 15. Januar. mwe