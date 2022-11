Ringen-Zweitligist RKG Reilingen/Hockenheim schwimmt momentan auf einer Erfolgswelle. Mit dem Derbysieg in Viernheim erzielte die Ringkampfgemeinschaft bereits zum fünften Mal in Folge einen doppelten Punktgewinn. An diesem Wochenende steht der RKG nun ein Spitzenkampf bevor: Der Tabellenvierte SV Halbergmoos kommt am Samstag, 26. November, 19.30 Uhr, in die Fritz-Mannherz-Hallen.

