Fortsetzung von „Walk & Talk“

Hockenheim/Region. „Als ich im Januar wegen der Corona-Lage meine regelmäßige Bürgersprechstunde von meinem Wahlkreisbüro ins Freie verlegt und Sprechstunden beim Spaziergang angeboten habe, war die Nachfrage so groß, dass ich in allen zehn Städten und Gemeinden meines Wahlkreises dieses ,Walk & Talk‘-Format angeboten habe“, berichtet der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm.

„Es freut mich besonders, dass ich Menschen erreicht habe und meine Hilfe anbieten konnte, die sonst keine politischen Veranstaltungen besuchen. Ein Spaziergang ist da tatsächlich ungezwungener“, so Sturm.

Aufgrund der Nachfrage bietet der Landtagsabgeordnete, neben seinen Terminen in seinem Hockenheimer Wahlkreisbüro, eine zweite Runde „Walk & Talk“ in den einzelnen Städten und Gemeinden an. Termine können vereinbart werden unter Rufnummer 06205/3 64 05 71 oder via E-Mail an die Adresse andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de. zg

