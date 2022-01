Fraktion lädt zu Präsenzsitzung ein

Die nächste öffentliche Sitzung der SPD-Gemeinderatsfraktion findet am Montag, 24. Januar, 17 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Fraktion lädt alle interessierten Bürger dazu ein. Nach der Vorbereitung des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung stehen die SPD-Stadträtinnen und Stadträte für Fragen zur Verfügung.

Corona-bedingt ist für die Teilnahme von Gästen an der Fraktionssitzung eine Anmeldung bei Fraktionsvorsitzender Marina Nottbohm erforderlich. Diese kann entweder telefonisch unter der Rufnummer 06205/18 85 58 oder per E-Mail an marina@nottbohm.net erfolgen.

Im Anschluss an die Fraktionssitzung trifft sich um 19 Uhr der Vorstand des SPD-Stadtverbandes online zu einer ordentlichen Vorstandssitzung. Neben dem Bericht der Gemeinderatsfraktion und einer Information zu Themen des öffentlichen Teils der nächsten Gemeinderats- und Ausschusssitzungen wird sich der Vorstand an diesem Abend unter anderem mit der Planung weiterer Veranstaltungen für das erste Halbjahr befassen. Zu dieser Sitzung sind alle SPD-Mitglieder eingeladen. Um eine Anmeldung an jakob.breunig@gmx.de wird gebeten. jb