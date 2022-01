Fraktionssitzung findet digital statt

Der Stadtverband der Grünen verlegt seinen Stammtisch angesichts der angespannten Pandemielage in den März. Die Fraktion führt ihre öffentlichen Fraktionssitzungen unterdessen online durch. „Wir bedauern dies zwar sehr“, so Sprecherin Elke Dörflinger, „allerdings sehen wir uns angesichts der aktuellen Zahlen aufgrund der hoch ansteckenden Omikron-Variante leider dazu gezwungen“.

Nachdem die Fraktion geschlossen an der Menschenkette um das Rathaus Neulußheim teilnehmen werde, um ihre Solidarität in der Pandemie zum Ausdruck zu bringen, möchten die Grünen im Anschluss für die Bürger eine Sprechstunde anbieten. „Das Thema Haushalt und Wohnbedarf stehen auf der Agenda“, teilt Fraktionssprecher Adolf Härdle mit.

Zoom-Link per E-Mail

Die öffentliche Fraktionssitzung am Montag, 24. Januar, beginnt deshalb etwas später um 19.30 Uhr. Wer sich hierfür anmelden möchte, kann sich per E-Mail an ahaerdle@t-online.de wenden und erhält daraufhin den Zoom-Link zugesendet. ed