© Frank Köcher-Hohn

Die aktuell geführte Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht halte ich für schwierig. Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem unsere Grundrechte an erster Stelle stehen. Im Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 2, steht „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“. Wenn also Menschen aus irgendeinem Grund Bedenken haben, sich impfen zu lassen, zum Beispiel weil sie kein Vertrauen in den Impfstoff haben, muss man das akzeptieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings muss jedem in der aktuellen Situation bewusst sein, dass ungeimpfte Menschen mit Konsequenzen rechnen müssen, um andere Geimpfte und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, zu schützen. Ich spreche von der strikten Einhaltung der 2G-Regel im öffentlichen Raum und gesellschaftlichen Leben.

Ich selbst bin bereits dreimal geimpft. Vor dem Hintergrund, dass ich in einem sensiblen Beruf arbeite und gesehen habe, was Corona bei den (schwer) Erkrankten auslöst, bin ich persönlich dankbar dafür, dass es die Möglichkeit, sich durch Impfungen zu schützen, gibt. Ich setze also mehr auf Aufklärung als auf Zwang, denn ich glaube, dass eine Impfpflicht unsere Gesellschaft weiter spaltet.