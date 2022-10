Frank Sinatras Stimme wird lebendig

Hockenheim. Verblüffend authentisch verkörpert Christoph Schobesberger Frank Sinatra, den großen amerikanischen Entertainer. Der ehemalige Wiener Sängerknabe trifft den nasalen Tonfall des Idols auf den Punkt. Die „Frank Sinatra Story“ gastiert nun mit der Michael Götz Band aus Berlin sowie einer Sängerin am Donnerstag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Hockenheim.

Christoph Schobesberger ist Schauspieler und Sänger, ehemaliger Wiener Sängerknabe und erlernte sein Handwerk am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und dem Salzburger Mozarteum. Fernsehbekanntheit erlangte er als Dr. Stein in der SAT1-Serie „Für alle Fälle Stefanie“. Seine intensive Beschäftigung mit Frank Sinatras Songs und Leben begann der heute in Berlin lebende Künstler bereits vor vielen Jahren.

Und es ist neben seiner faszinierenden und verblüffend ähnlichen Stimme, mit der er die unvergessenen Hits präsentiert, vor allem die Art und Weise, die seine Präsentation der Konzerte unverwechselbar macht: Als verbindendes Element zwischen den Songs erzählt Christoph Schobesberger Geschichten und Anekdoten aus Sinatras Leben und lässt damit das Publikum dem Vorbild ein großes Stück näher rücken.

Ganz im Stile von Sinatras legendären Nachtclub-Auftritten, den Konzerten in dessen „Wohnzimmer“, improvisiert er auch im Dialog mit dem Publikum. Es entsteht dieses ganz besondere Gefühl, das Prickeln, das die Konzerte von vielen anderen abhebt. Rasch wird man mitten ins Geschehen gezogen und erhält das berührende Gefühl, einen alten Bekannten wiedergefunden zu haben.

Tickets für die „Frank Sinatra Story“ am Donnerstag, 20. Oktober, um 20 Uhr gibt es zum Preis von 26 bis 33 Euro im Ticketshop der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/21 10 12, per E-Mail tickets@stadthalle-hockenheim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. lj