Frankreich nach der Präsidentenwahl

Die Volkshochschule veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy am Mittwoch, 4. Mai, um 19 Uhr in der Zehntscheune einen Vortrag mit dem Titel „Die Präsidentenwahl in Frankreich“. Referent ist Dr. Ludovic Roy.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitten in der EU-Präsidentschaft Frankreichs wird am Sonntag, 24. April, ein neues Staatsoberhaupt und im Anschluss daran eine neue Nationalversammlung gewählt. Diese Wahlentscheidung ist nicht nur für Frankreich, sondern auch für die weitere Entwicklung Europas von entscheidender Bedeutung, heißt es in der Ankündigung der VHS.

Der Vortrag schaut nicht nur auf die Wahlen und die Kandidatinnen und Kandidaten sowie deren Programm zurück, sondern gibt auch einen Überblick über das politische System, die Amtszeit des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron sowie über die politische Entwicklung Frankreichs in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unbedingt erforderlich bei der VHS unter Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de oder online unter www.vhs-hockenheim.de. vhs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2