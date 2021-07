Französischer Markt in Hockenheim geplant

An einem weiteren neuen Veranstaltungsformat arbeitet der Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation“ des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV). Unter dem Motto „Fronkreisch in Hoggene – Le Marché Gourmand“ organisiert der HMV einen französischen Markt von Freitag, 10. September, bis Sonntag, 12. September, auf dem Zehntscheunenplatz.

Beteiligen werden sich ein Dutzend ausschließlich französischer Aussteller, die exklusive Spezialitäten aus der Gourmetküche des Nachbarlands zum Kauf und zur Verkostung anbieten werden. Neben Wein-, Champagner- und Kaffeespezialitäten gibt es Flammkuchen, Crépes, gemischte Käse- und Wurstspezialitäten sowie Hähnchen auf baskische Art.

Croissants und andere Backspezialitäten gehören zum Angebot des Markts. © HMV/Mangonaux

Dazu kommen viele weitere französische Spezialitäten aus dem Küchen-, Dekorations- und Wellnessbereich. Das gesamte Angebot steht nicht nur für den „Hausverzehr“ zur Verfügung. Auch auf dem Platz selbst können die Spezialitäten genossen werden, wofür Sitzgelegenheiten vor der Zehntscheune und im nahen HÖP-Park zur Verfügung stehen werden.

Für Flair sorgen französische Live-Chansons als musikalische Untermalung. Derzeit laufen Gespräche mit dem Ziel, am Samstag, 11. September, ergänzend zu dem französischen Markt ein „Late-Night-Shopping“ in der Innenstadt anzubieten.

HMV-Vorstandsmitglied Hervé Mangonaux begründet die frühe Ankündigung so: „Viele Hockenheimer werden in den nächsten Wochen in den Urlaub fahren. Obwohl wir bei einigen Details noch mitten in der Planung stecken, wollten wir den Leuten einen frühen Hinweis geben, damit sie sich bereits heute den Termin für diese tolle Veranstaltung notieren und im Urlaub darauf freuen können!“