Frau mit Kind in Hockenheimer Einkaufsmarkt bedroht und beleidigt

Hockenheim. Ein Unbekannter hat eine 46-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Kind in einem Einkaufsmarkt in der Speyerer Straße verbal bedroht und beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich der Mann am Montagabend gegen 18.30 Uhr aus unerklärlichen Gründen auffallend aggressiv gegenüber der 46-Jährigen. Noch bevor die Einsatzkräfte des Polizeireviers Hockenheim vor Ort eintrafen, entfernte sich der Unbekannte aus dem Ladengeschäft.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen sowie Kunden des Einkaufsmarkts, die Angaben zu dem Mann machen können oder womöglich selbst von dem Unbekannten beleidigt oder bedroht wurden, sich unter der Telefon 06205/28600 bei der Polizei zu melden.