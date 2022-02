Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

Hockenheim. Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagnachmittag in Hockenheim gekommen. Das berichtete die Polizei am Montag. Eine 67-jährige Opel-Fahrerin war gegen 15.40 Uhr auf der Talhausstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Speyerer Straße abbiegen, wofür sie leicht abbremste. Das bemerkte eine hinter ihr fahrende 69-jährige Frau nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Mercedes in das Heck des vorausfahrenden Wagens.

Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin des Opels leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 13.000 Euro.